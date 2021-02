El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, ha asegurado que en la temporada 2021 "habrá muchos pilotos rápidos, y si Marc vuelve podría ser el favorito, pero el nivel es muy alto y mucha gente será competitiva, creo que estará muy reñido".

Mir se expresó así en unas declaraciones en su blog de Suzuki, en las que reconoció que "la presión va a recaer sobre mí, pero no me molesta ni me causa ningún problema; estoy deseando empezar la temporada y volver a competir, pero la presión significa que lo estás haciendo muy bien, así que casi la quiero".