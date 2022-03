El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), ha destacado entre sus necesidades para renovar el título de MotoGP que lograse en 2020 que debe "conservar nuestras virtudes y mejorar en la calificación para estar en primera o segunda fila, como en las últimas carreras del año pasado, y luego tener un poquito más de velocidad punta para ganar carreras; eso es lo que me va a ayudar".

"Suzuki nos tiene acostumbrados a evolucionar, no a revolucionar todo y eso es un poco lo que ha pasado, que hay mejoras y por ello la moto va un poco mejor, pero no creo que todas las motos hayan mejorado medio segundo, porque si no estamos jodidos. Hemos mejorado un poco y veremos si los demás lo han hecho o hemos reducido un poco esa distancia que nos faltó el año pasado", explica al respecto Joan Mir.