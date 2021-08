El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), segundo en el pasado Gran premio de Estiria de MotoGP, ha señalado sobre la noticia de la ausencia de Maverick Viñales, descartado por su propio equipo, que no es su guerra y que bastantes problemas tiene ya.

"¿Si me ha sorprendido? A ninguno de los que estamos en este mundo nos ha sorprendido que pueda pasar algo así, pero a mí me da un poco de pena que se haya llegado a este extremo y yo tampoco me sé toda la historia y no es mi papel ahora juzgar a nadie; no es mi guerra. Ya tengo bastantes problemas", recalcó Mir.