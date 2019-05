11 may. 2019

EFE Madrid 11 may. 2019

La nadadora Mireia Belmonte mostró su deseo de poder ser la abanderada de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante el '123 a Correr Santander Talks' que tuvo lugar en el Work Santander Café de Valdebebas y al que también acudió Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España.

"Siempre dije que me haría muchísima ilusión ser la abanderada en Tokio. Aprovechando el tirón que tenemos las mujeres, y que hace muchos años que una mujer no lleva la bandera de España, me haría muchísima ilusión desfilar con la bandera", explicó durante un acto moderado por Felipe Martín, director de patrocinio de la entidad.