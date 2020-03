Mireia Belmonte, medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016, afirmó este martes a EFE, sobre el aplazamiento oficial al año que viene de los Juegos de Tokyo 2020, que "finalmente se ha hecho lo correcto".

"En primer lugar la opción de tener a tanta gente en la villa olímpica con estos meses de incertidumbre y con un problema sanitario no era lo más adecuado. Se ha tomado la decisión idónea. Lo que había que hacer. Nuestros deportistas en España no se estaban entrenando en condiciones óptimas, no estábamos en la misma igualdad que otros. Por tanto, es lo justo", apuntó Mireia Belmonte.