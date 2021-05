El ala-pívot del Barça Nikola Mirotic aseguró que el equipo quiere soñar, "pero también ser humilde" ante la posibilidad de ganar la Euroliga y recordó que él mejor que nadie sabe "lo difícil que es ganar una Final Four".

"Es la cuarta vez que voy a estar en una Final Four y, desafortunadamente, no he ganado ninguna", recordó en rueda de prensa Mirotic, que no logró proclamarse campeón en las tres fases finales que disputó con el Real Madrid.