El croata Luka Modric habló tras la derrota frente al Shakhtar Donetsk (2-3) en el estreno en la Liga de Campeones y achacó el resultado a una falta de “confianza” y destacó que “en el primer tiempo” no estuvieron “a la altura de la competición”, aunque en el segundo, destacó, mejoraron “bastante”.

“En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición. En el segundo intentamos mejorar y lo hicimos, pero no era suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que mejorar, esto es obvio, faltó confianza, sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que seguir, viene rápido el próximo partido y no hay tiempo para lamentarse. Tenemos que mejorar y hacerlo mejor”, dijo en declaraciones a Movistar +.