El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric, de 36 años, no quiere poner fecha a su retirada y asegura que se ve capaz de jugar "hasta los 40 más o menos", ya que se encuentra "muy bien físicamente y mentalmente" por lo que espera aplazar el final de su carrera deportiva "cuanto más tarde mejor".

"No sé hasta qué año voy a jugar, 40 más o menos, ya veremos. Tengo que ir poco a poco y disfrutar de lo que estoy haciendo. Me siento muy bien físicamente, que es importante, y mentalmente también. Estoy en un club muy grande, el mejor del mundo sin ninguna duda, y estoy trabajando para mantener este nivel los más años posibles", aseguró el futbolista croata en declaraciones al diario 'As' tras convertirse en inversor de la red social deportiva Sportening, que acaba de anunciar su lanzamiento en España.