El entrenador del Celta de Vigo, Antonio Mohamed, atribuyó a "un rumor" la posible salida del delantero internacional español Iago Aspas al Real Madrid.

"Yo estoy tranquilo realmente. A nosotros no se nos pasa en ningún momento por la cabeza no contar con Iago. Tengo una manera de vivir que no me gusta inventarme problemas en mi cabeza aunque uno como ser humano siempre está pensando en lo que puede pasar", declaró el técnico argentino en rueda de prensa.