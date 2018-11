El argentino Antonio Mohamed no escondió este martes su enfado por su destitución como entrenador del Celta de Vigo, la cual acepta, pero no comparte, porque no le han dado tiempo para construir un equipo., y que si hubiera sabido que iba a "ser juzgado en la cuarta o quinta jornada", no haría fichado.

"Ya pasó una semana y estoy un poco más tranquilo. Poco a poco la herida se va cerrando. Así es esto del fútbol. Fue duro y lo acepto, aunque no lo comparto para nada", afirmó el ya extécnico celeste en una entrevista en el programa 'Ao contraataque' de la Radio Galega.