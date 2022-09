El lateral colombiano Johan Mojica señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, que le resultó fácil aceptar la propuesta de fichaje dada la entidad del club castellonense y su afinidad con el estilo de juego que propone.

"Me animó a fichar el Villarreal, el nombre ya es grande y la manera de jugar me encanta. El buen trato del balón me gusta mucho, el club me gusta mucho, y esa confianza que han depositado en mí me ha hecho querer venir aquí", recalcó.