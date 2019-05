28 may. 2019

EFE Sevilla 28 may. 2019

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha manifestado que en la elección de entrenador "no es tan fácil como decir trae a (José) Bordalás, trae a Rudi García, a (Julen) Lopetegui, a Roberto Martínez" porque "no es eso" y "no valen todos los nombres".

'Monchi' analizó algunas de las cuestiones fundamentales de su parcela en la clausura de un máster en periodismo deportivo y, sobre la figura del nuevo entrenador del equipo sevillista, mantuvo que "globalmente hay que analizar las circunstancias de la temporada, en función del momento".