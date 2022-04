El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, señaló que sus jugadores tienen que “aprender” de lo que no hicieron bien en el choque de la primera vuelta contra el UCAM Murcia, un equipo que, a su juicio, tiene "muchísimas cosas buenas" y que exigirá "un nivel alto" de su equipo para sumar la segunda victoria consecutiva.

"En aquel partido nos ganaron desde el minuto 1 al 40, nos sacaron de la pista y nos arrasaron. Es el único partido en el que no hemos sido capaces de competir ni de jugar a lo que queríamos. Estoy seguro de que hemos aprendido de ese primer partido, pero las enseñanzas no valen si luego no las aplicas", declaró en rueda de prensa.