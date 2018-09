Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, considera que su equipo tiene "armas suficientes" para vencer este sábado al San Pablo Burgos, un rival del que destacó que mantiene el bloque que la pasada temporada le permitió lograr la permanencia en la liga Endesa.

"Técnica y tácticamente, los problemas de las lesiones y no haber podido entrenar juntos por las Ventanas FIBA, ha hecho que echemos de menos sesiones de trabajo, pero no significa que no lleguemos con las armas suficientes para sacar adelante el partido. Creo que tenemos argumentos técnicos y tácticos para hacerlo", declaró.