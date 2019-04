Germán Adrián Ramón Burgos (16 de abril de 1969, Mar del Plata, Argentina) cumple 50 años. El 'Cabezón', para sus amigos. El 'Gorila', para el mítico Griguol, su padrino, descubridor y entrenador en Ferro Carril Oeste. El 'Mono', para todos.

Faceta musical al margen, el fútbol es y ha sido todo en la vida de Germán. Una actividad que le ha llevado a convertirse en una figura carismática del deporte en España y uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. "No me gusta nada que no sea fútbol", confesaba recientemente en la revista Papel.