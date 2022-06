Nacho Monreal, uno de los jugadores que no seguirá la temporada que viene en la Real Sociedad, no ha dado pistas sobre su futuro y ha elegido los medios oficiales del club para despedirse de la afición txuri urdin después de tres años en los que asegura haber “disfrutado mucho” y haberse sentido “muy querido”.

“Me voy con muchas cosas de la Real, de San Sebastián. Me voy con un título, que tiene muchísimo mérito, y con todo el cariño de la afición. Me he sentido muy querido, como si fuera mi casa”, ha señalado el jugador, de 36 años.