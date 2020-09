El centrocampista Luis Montes, del León del fútbol mexicano, renunció este jueves a la selección mexicana por falta de oportunidades del entrenador argentino Gerardo Martino cuando ha sido convocado.

"Tomé la decisión de no ir a la selección, la última convocatoria que recibí hablé con Martino terminando, le dije que mi intención era no ir más. A veces estoy 10-12 días por allá y regreso sin ritmo, un poco desmotivado porque no me toca jugar y uno va con esa ilusión", explicó en un video difundido por el León.