El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata destacó tras marcar su primer gol con su nuevo equipo, el primero de la victoria por 2-0 ante el Villarreal, que necesitaba "un grupo que confiara" en él, algo que llevaba "buscando mucho tiempo" y que ha facilitado su adaptación.

"Hay veces que uno da muchas vueltas y al final creo que es lo que necesitaba, un grupo así, que confiara en mí sobre todo, un entrenador y un club que confiaran en mí. Lo llevaba buscando mucho tiempo y lo he encontrado aquí, con toda la ayuda que he tenido no me ha costado adaptarme y hoy es otra victoria más", aseguró.