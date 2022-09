Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, expresó este sábado, tras el 1-1 contra la Real Sociedad, que "es muy difícil" ver las acciones polémicas del encuentro, porque son jugadas "rápidas", pero recordó que está el VAR, del que señaló que tomó decisiones en base a "su criterio".

"En el campo no se ve mucho. Al final, nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que jugar y aceptar lo que hay, porque no va a cambiar nada. Ya no van a cambiar nada de lo que ha pasado. Seguramente, es muy difícil verlo en el campo para los árbitros y en el VAR habrán tenido su opinión, porque en el campo son jugadas rápidas y es imposible verlo. Eso lo entendemos. En el VAR también hay gente. Es criterio. No son decisiones como se nos explican, porque es su criterio", explicó en declaraciones a los medios del club.