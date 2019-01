El presidente del Gran Canaria, Enrique Moreno, ha asegurado a Efe que el objetivo de su club de baloncesto es "algo más" que salvar la categoría y hasta no descarta la clasificación para el play off por el título, porque "no hay nada lejano en la Liga".

En declaraciones hechas este jueves, el máximo dirigente del representativo grancanario en la Liga Endesa ha valorado la labor desarrollada en la primera vuelta de esa competición por su conjunto, en paralelo a su histórico debut en la Euroliga.