El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, explicó este viernes que en la cabeza del equipo solo está "sumar los tres puntos" en el partido de este sábado contra el Real Madrid para acercarse a la permanencia matemática en Primera División.

El técnico valenciano, en rueda de prensa tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, no firma el reparto de puntos: "El empate no me vale. Siempre que uno va a jugar lo hace con la idea clara de ganar. Después, los duelos puede ir cambiando y en función de muchos factores puedes dar por buen sacar un punto".