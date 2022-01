El centrocampista Ilaix Moriba, cuyo fichaje cedido por el Leipzig por el Valencia hasta el final de la temporada se cerró este viernes, aseguró que tras participar con la selección de Guinea Conakry en la Copa África que llega a la entidad de Mestalla con la idea de seguir con los minutos que ha tenido con su equipo nacional.

“Llego con la moral alta, he debutado en la Copa África con mi selección, he debutado con mi país. Es algo que me encantó. Vengo muy contento y motivado para seguir jugando aquí para demostrar lo que valgo", señaló en declaraciones facilitadas por el club.