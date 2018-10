El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes aseguró este martes que no entiende las críticas al entrenador blanco Julen Lopetegui y señaló que se tiene "muy poca paciencia" con el club blanco, que aunque está teniendo "malos momentos", "sigue arriba" en la clasificación de LaLiga.

"No entiendo las críticas a Lopetegui, yo me considero profesional, no me gustaban en mi época y me siguen sin gustar ahora. Tendemos a tener muy poca paciencia", manifestó el exdelantero en el acto de presentación de los embajadores de LaLiga en la sede de la patronal.