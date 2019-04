El técnico portugués José Mourinho, que actualmente se encuentra sin club, aseguró este lunes que no está sufriendo por no entrenar en estos momentos y que desea volver a los banquillos la próxima temporada.

"No estoy sufriendo por no entrenar. Tengo tiempo para pensar en otras cosas. Pero, honestamente, me gustaría volver la próxima pretemporada", dijo durante una intervención en un foro organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol de Portugal en Portimão (sur).