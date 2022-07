Ladislao Kubala (d) y Uwe Seeler, se saludan durante el partido celebrado en el estadio del Nou Camp entre los veteranos del F. C. Barcelona y el Hamburgo, en imagen de archivo. EFE SPAIN SOCCER VETERAN SOCCER MATCH: BARCELONA, 01/12/1974.- FC Barcelona's Spanish soccer player Ladislao Kubala (R) poses with Hamburg SV's German striker Uwe Seeler (L), prior the veteran players soccer match held at the Nou Camp Stadium. EFE/fs