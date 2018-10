La española Garbiñe Muguruza afirmó tras su victoria sobre la china Shuai Zhang, por 3-6, 6-2 y 6-2, en el Grupo Camelia del WTA Elite Trophy que se disputa esta semana en Zhuhai (China) que le "gustaría acabar el año con un buen sabor de boca".

"No empecé muy bien, no encontraba mi ritmo y le di mucho puntos gratis a Zhang que estaba jugando bien. Tras el primer set pensé que me quedaba otro set. Tenía que intentar hacer algo diferente y ganarme la posibilidad de ganar el partido", dijo en la rueda de prensa posterior.