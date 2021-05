28 may. 2021

EFE París 28 may. 2021

La española Garbiñe Muguruza no se incluye en el grupo de favoritas para levantar el trofeo en Roland Garros, algo que ya hizo en 2016, pero considera que si los problemas físicos de las últimas semanas le respetan puede mejorar a medida que avancen los partidos.

"Desde que ha empezado la temporada de tierra batida no he estado al cien por ciento, ha sido difícil recuperarme, regresar, entrenar, es algo frustrante, porque a mi la tierra batida me gusta mucho", indicó la hispano-venezolana.