Iker Muniain, renovado por el Athletic hasta el 30 de junio de 2024, aseguró este jueves que si ha ampliado su contrato sin que contemple cláusula de rescisión es porque "no" quiere "estar en el mercado", sino "siempre" en el club rojiblanco, al que llegó en edad infantil y en cuyo primer equipo, aún sin haber cumplido los 26 años, lleva ya diez cursos.

"Es muy simple. No me quiero poner un precio porque no quiero estar en venta. Quiero ir de a mano del club hasta el final. Cualquier equipo puede pagar una cláusula, aunque sea alta (...). No quiero estar en el mercado. Quiero estar siempre aquí", dijo el delantero internacional en la rueda de prensa que ofreció en Lezama tras el entrenamiento de su equipo.