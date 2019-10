Un ruido presuntamente emitido por el italiano Fabio Fognini en mitad de un punto fue el desencadenante de una discusión con el ex número uno del mundo Andy Murray, quien explotó este martes ante la prensa acusando al italiano de burlarse de él, para confirmar después que disputará las Finales de la Copa Davis en Madrid.

"No debería haberme enredado con él, pero no le permito que me hable así en la pista", apuntó el tenista británico después del intenso partido de más de tres horas en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái, que acabó perdiendo en el desempate del tercer set.