Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, valoró la salida de Robert Moreno como seleccionador español y la vuelta al banquillo de Luis Enrique Martínez en su lugar al tiempo que consideró que el primero ha hecho su trabajo 'perfectamente'.

"Lo que sé es que su trabajo lo ha hecho perfectamente. Ha clasificado a España, que era el objetivo, y ha hecho un buen trabajo. Pero no son decisiones mías, no me quiero meter ahí", declaró durante una subasta para recaudar fondos contra el cáncer de mama realizada por la Fundación Clínica Menorca.