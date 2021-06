El español Rafael Nadal, número tres del mundo y vencedor de 20 Grand Slams, felicitó a su compatriota Carla Suárez por su regreso a las pistas este martes en Roland Garros después de recuperarse de un cáncer y consideró que la jugadora ha demostrado ser una campeona fuera y dentro de las pistas.

"Solo quería felicitarte por la actitud y por todo lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro que has vivido. Eres una campeona, ya lo eras en la pista, pero ahora lo has demostrado que también que lo eres fuera de la pista", dijo en un mensaje en las redes Nadal.