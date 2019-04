Tras superar con muchos apuros al argentino Leonardo Mayer (6-7, 6-4 y 6-2) y avanzar a los octavos de final del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el tenista español Rafael Nadal reconoció que no está pasando por su mejor momento, aunque tiene "la esperanza y la confianza de volver a jugar bien y ganar".

"No he estado en mi mejor momento estas últimas semanas. Vuelvo a salir de un problema físico, y han sido muchos acumulados en los últimos tiempos. Todas esas interrupciones terminan por afectar no solo al nivel tenístico, sino al mental, y uno tiene que poco a poco recuperar todo eso", explicó.