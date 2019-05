El español Rafael Nadal restó importancia a las errores que cometió en el tercer set del partido de segunda ronda de Roland Garros contra el alemán Yannick Maden, procedente de la fase previa, pero aseguró que no debe repetirlos.

"No me cabreo por estas cosas porque uno pierde tiempo cabreándose, los puntos que pierdes por jugar mal ya los has perdido, no pierdas más por cabrearte", afirmó tras ganar por 6-1, 6-2 y 6-4 en dos horas y nueve minutos.