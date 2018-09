El argentino Nahuel Guzmán, guardameta de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este lunes haberse "enamorado dos veces" de su equipo en la presente temporada y confió en que el grupo muestre un buen nivel por el resto del año.

"Me gustó este Tigres cuando empezó el campeonato y me volví a enamorar en las últimas fechas; tuve desencuentros entre la tercera y cuarta fecha, o la quinta, en las que no encontramos un funcionamiento claro y perdimos movilidad en ataque", dijo el portero en una conferencia de prensa.