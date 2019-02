Natxo González, entrenador del RC Deportivo, ha hecho hincapié este sábado en el partido lleno de "imprecisiones" del equipo y ha valorado positivamente no haber perdido ante el Tenerife (0-0).

"Esto es la regularidad. No hemos ganado, tampoco hemos perdido. Cuando no estás bien, por lo menos, que no pierdas y esa regularidad hace que al final puedas conseguir los objetivos", comentó en rueda de prensa.