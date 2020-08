El defensa del León Fernando Navarro aseguró este lunes que la clave en el elevado rendimiento de León en la liga de México es la ausencia de envidias, lo cual les ha permitido mantener la regularidad.

"No existen las envidias en este equipo; cuando hay ese tipo de cosas, los proyectos no funcionan y algo en lo que insiste nuestro entrenador, Ignacio Ambríz, es en que un grupo no funciona si alguien piensa antes en sí mismo que en el conjunto", reveló a Efe.