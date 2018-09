Astou Ndour fue otra de las protagonistas del partido de cuartos de final contra Canadá y sabe que su equipo tendrá un duro compromiso frente a Australia, selección de lidera la pívot Liz Cambage, con la que asegura que no va a soñar.

"No voy a soñar con ella y me lo tomaré igual que otro enfrentamiento. Yo ya me he enfrentado contra ella en la WNBA y no le tengo miedo", destacó la pívot de la selección española.