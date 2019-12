El checo Pavel Nedved, vicepresidente del Juventus Turín, dijo este lunes que no se queja del emparejamiento con el Lyon en los octavos de final de la Liga de Campeones y recordó que el año pasado, pese a clasificarse como primero a la fase de eliminación directa, le tocó un exigente cruce con el Atlético Madrid.

"No nos quejamos, considerado que el año pasado nos tocó el Atlético. Pero en la Liga de Campeones si no llegas en forma a febrero y marzo, no hay nada que hacer. Los precedentes son favorables para nosotros, pero no cuentan nada, solo cuenta el estado de forma", afirmó Nedved al acabar el sorteo de Nyon, en declaraciones a "Sky Sport".