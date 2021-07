Newell's Old Boys, el club rosarino en el que jugó Lionel Messi de niño, le envió mensajes en tono jocoso a través de las redes sociales al capitán albiceleste, que quedó libre del Barcelona, para que regresó al club del que es hincha

"Hola, Leo. ¿Estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio. El que no arriesga no gana", publicó la Lepra en sus cuentas de Twitter e Instagram junto a un emoticono que sugiere que el mensaje no surtirá efecto.