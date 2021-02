Neymar aseguró, días antes de firmar un nuevo contrato con el Paris Saint Germain, que algún día volverá a jugar una final de la Liga de Campeones con el equipo francés.

"No me motivan mis derrotas. Me motivan las victorias que he logrado en mi vida y en mi carrera", dijo el brasileño en una entrevista con el periódico británico 'Daily Mail'.