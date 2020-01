Fotografía del 21 de enero de 2020 que muestra una vista al interior del Hard Rock Stadium de Miami Gardens, sede del próximo Super Bowl, en Miami (EE.UU.). Como cada año, el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que este año se disputará el 2 de febrero, se convierte en la cita deportiva más importante del curso y a falta de 9 días los hoteles más importantes de Miami no disponen de ninguna habitación libre. EFE/ Alberto Domingo

Como cada año, el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), que este año se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, el próximo 2 de febrero, se convierte en la cita deportiva más importante del curso y a falta de 9 días los hoteles más importantes de Miami no disponen de ninguna habitación libre.

Hard Rock Hotel, Four Seasons, The Biltmore o The Miami Beach Edition están al cien por cien de su capacidad para el fin de semana del Super Bowl, un evento cuyas entradas más caras se pueden comprar por más de 33.000 dólares, según indica Ticket Master, una de las páginas oficiales de reventa.