El regatista gallego Nico Rodríguez (c), medalla de bronce en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio, acompañado por el presidente de la Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde (i), y con la responsable económica de la RFGV, Viviana Fernández (d), ofrece una conferencia de prensa en la Real Federación Gallega de Vela, este lunes en Vigo. EFE / Salvador Sas

El regatista gallego Nico Rodríguez, medalla de bronce en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 junto a Jordi Xammar, aplazó su futuro deportivo hasta el mes de septiembre.

"No me obsesiona absolutamente nada hasta el 1 de septiembre. Ahora lo único que me apetece es ir a dar un paseo con mi hermano, tomar una caña y luego ir a ver a mi padre", manifestó Nico Rodríguez.