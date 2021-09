El joven Nico Williams desveló este martes en Lezama que tiene como referencias futbolistas a su hermano Iñaki, con quien comparte vestuario en el primer equipo del Athletic Club, y al francés Kylian Mbappé, en el que se fija mucho.

"Un jugador a seguir es mi hermano, que es una pieza fundamental en mí, y también me gusta Kylian Mbappe. Me gusta mucho como se desmarca, como se mueve, como ejecuta las acciones y me fijo bastante en él", dijo el joven delantero de 19 años en su debut en la sala de prensa de las instalaciones del Athletic.