Manuel Agudo "Nolito", centrocampista del Celta de Vigo, elogió a su compañero el peruano Renato Tapia, de quien dijo que está firmando una temporada "espectacular" en su primera experiencia en el fútbol español, al que llegó tras finalizar su contrato con el Feyenoord.

"No lo conocía cuando el Celta lo fichó, la verdad. Pero uno se fija en los entrenamientos y desde el inicio me he dado cuenta de que es un gran futbolista y así lo está demostrando en cada partido. Su rendimiento está siendo espectacular, ojalá siga así porque se está saliendo", comentó a Efe el extremo.