Novak Djokovic, que este domingo conquistó su Grand Slam número 21, no sabe cuándo podrá intentar dar caza a Rafael Nadal, líder de la clasificación histórica con 22 'grandes'.

El serbio sale de Londres con la confianza restablecida, con su primer Grand Slam en un año, pero con la incógnita de no saber cuál será su próxima parada, puesto que no puede jugar en Nueva York al no estar vacunado ni en Melbourne, ya que le retiraron el visado este año.