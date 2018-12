Nuria Fernández, madrileña de 42 años nacida en Lucerna (Suiza), donde residían sus padres emigrantes, colgará las zapatillas este lunes en la San Silvestre Vallecana después de haber ganado dos títulos europeos de 1.500 metros y haber vivido también la amargura de sentirse despreciada por algunos compañeros con motivo de la Operación Galgo.

"Me ha llegado la hora. El cuerpo ya no me responde, he llegado a mis límites, y para retirarme qué mejor que la San Silvestre Vallecana, una carrera que ha sido muy importante en mi vida, con mi gente, en mi ciudad, y en la que he sido dos veces subcampeona", comentó a EFE la mediofondista.