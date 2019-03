La subdirectora general de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), Nuria Garatachea, remarcó este jueves durante su intervención en el 'Leadership Congress for Women in Football' (Congreso de Liderazgo femenino en el fútbol) que "las medallas no son un indicador de igualdad".

Garatachea consideró que la igualdad en el deporte no puede medirse por el número de medallas que consiguen las mujeres, sino por la presencia femenina en los diferentes ámbitos del sector, ya sea desempeñando sus funciones como deportistas, dirigentes, entrenadoras, árbitras o como miembros del equipo médico.