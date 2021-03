Take Kubo llegó al Getafe español con el objetivo de encontrar la continuidad que no tuvo en el Villarreal. Su segunda cesión este curso parecía perfecta para el desarrollo del japonés, deseoso de acumular minutos en LaLiga. El equipo de José Bordalás encajaba en la idea. Necesitado de revulsivos para despegar, el japonés era justo lo que necesitaba. Pero esas expectativas no se han cumplido porque un jugador le cierra las puertas.

No es otro que el franco-camerunés Allan Nyom, un hombre con mucha menos calidad que Kubo. Menos visión de juego, peor golpeo de la pelota, centros menos eficientes, controles en ocasiones defectuosos y, en general, comparativamente, casi en cada campo estadístico, tiene menos puntos que el joven nipón.