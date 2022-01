Allan Nyom, lateral camerunés que vivirá su segunda etapa en el Leganés, reconoció que le hubiera gustado seguir en el club al finalizar la primera y se mostró satisfecho por volver.

"Me hubiera gustado haber seguido pero no pudo ser. Ahora estoy contento de estar de vuelta. Voy a dejar todo en el campo para devolver la confianza que me han transmitido", comentó durante su presentación.