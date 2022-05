26 may. 2022

EFE Chicago (EE.UU.) 26 may. 2022

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) afirmó este jueves que "no hay nada comparable con la Indy 500", y no escondió que llega a la carrera de este domingo en Indianápolis con la ambición de pelear hasta el final para triunfar, porque, opinó, "si no vienes para ganar, ¿para qué vienes?".

"No hay nada comparable con esta carrera, no hay nada como la Indy 500, estoy muy emocionado", dijo Pato O'Ward en la rueda de prensa organizada en el día de medios en Indianápolis.